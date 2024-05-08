Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених. Фото: Ярослав Железняк

Сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Зазначається, що за ухвалення документа в цілому проголосували 279 парламентарів.

«Ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування)», – йдеться у повідомленні.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.