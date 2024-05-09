ВР підтримала посилення відповідальності за порушення мобілізації/ Фото: Залізний нардеп

Сьогодні, 9 травня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін у Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил мобілізації.

Про це повідомляють нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Зазначається, що за законопроєкт №10379 проголосували 256 депутатів з усіх фракцій.

Цей законопроєкт збільшує строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання. Водночас він вводить кримінальну відповідальність за відмову від медичного огляду під час мобілізації.

Окрім цього, проєкт пропонує збільшити розміри штрафів і тривалість адміністративного затримання — до 3 років.

«Мінімальна сума штрафу за порушення, передбачені цими статтями, становитиме 8500 гривень (порівняно з 510 гривень раніше), а максимальна — 204 000 гривень (порівняно зі 8500 гривень раніше)», — зазначила Ірина Геращенко.

Ірина Геращенко розповіла, тепер санкції за порушення військового обліку жорсткіші, ніж за деякі військові правопорушення, зокрема за дезертирство. Натомість до другого читання деякі статі було пом’якшено.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.