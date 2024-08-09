В окупованому Криму в ніч на 9 серпня було чути серію вибухів.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема «Кримський вітер».

За даними ЗМІ, вибухи та стрілянина лунали в селищі Чорноморське, розташованому на заході півострова. Також з'явилися повідомлення про звуки вибухів у Севастополі.

Російська окупаційна влада підтвердила інформацію про повітряну атаку. Михайло Развожаєв, який очолює окупаційну адміністрацію Севастополя, заявив, що над містом збили три безпілотники, а в акваторії Чорного моря знищили три безекіпажні катери. За його словами, цивільні об'єкти в місті не зазнали пошкоджень.

У Міністерстві оборони РФ також повідомили, що над Кримом було збито п'ять безпілотників і ліквідовано сім безекіпажних катерів у Чорному морі.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони уразили в порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».