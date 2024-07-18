Морський безпілотник. Фото для ілюстрації

У ніч на четвер, 18 липня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму прогриміли вибухи.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал Кримський вітер і так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Він заявив, що військові РФ відбили «спробу атаки надводного безпілотника».

Пізніше Міністерство оборони Росії повідомило, що вночі засобами ППО було знищено та перехоплено 33 безпілотники над окупованим Кримом і два над Брянською областю РФ.

«Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено десять безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Кримського півострова», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 червня окупаційна «влада» Криму та Міністерство оборони РФ повідомили про українську атаку на Севастополь, внаслідок якої загинуло 3 людини, включаючи двох дітей, і понад 120 осіб було поранено.