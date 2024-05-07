Укртрансбезпека відключила від системи «Шлях» 12 операторів, фото з відкритих джерел

Від системи «Шлях» відключили чергових 12 перевізників через системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Зазначається, що від системи відключено вже 97 перевізників за таке порушення.

За матеріалами Державної прикордонної служби, що перевізники відключені від системи строком на три місяці.

Зокрема, ці оператори у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів перевезення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Нагадаємо, що за дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.