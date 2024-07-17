У Миколаївській області внаслідок влучання блискавки загинула жінка.
Про це повідомили в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.
Зазначається, що інцидент трапився 15 липня близько 16:02 в селі Новофонтанка Баштанського району через влучання блискавки загинула жінка 58 років.
Нагадаємо, що влітку 2021 року в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинули щонайменше 11 людей. Ще більше – отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що у чеському місті Ліберец близько 20 людей постраждали від влучання блискавки під час грози, що перервала програму заходів до Дня захисту дітей.
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У Миколаївській області внаслідок влучання блискавки загинула жінка.
Про це повідомили в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.
Зазначається, що інцидент трапився 15 липня близько 16:02 в селі Новофонтанка Баштанського району через влучання блискавки загинула жінка 58 років.
Нагадаємо, що влітку 2021 року в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинули щонайменше 11 людей. Ще більше – отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що у чеському місті Ліберец близько 20 людей постраждали від влучання блискавки під час грози, що перервала програму заходів до Дня захисту дітей.