Знаряддя, яким був здійснений замах на вбиство. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

На Миколаївщині правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки завдав знайомому удару викруткою живота.

Інцидент трапився у неділю, 7 липня, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіція у Миколаївській області.

Як з'ясували правоохоронці, під час розпиття алкогольних напоїв між 40-річним потерпілим та його 50-річним знайомим виникла суперечка. У ході конфлікту старший із чоловіків схопив викрутку та завдав удару потерпілому в область живота.

Потерпілого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує.

Речові докази поліція вилучили та направили на експертне дослідження.

Того ж дня 50-річного зловмисника затримали. Раніше, він вже фігурував у справах про майнові злочини.

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури йому оголошено про підозру у замаху на умисне вбивство (частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.