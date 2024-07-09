На Миколаївщині правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки завдав знайомому удару викруткою живота.
Інцидент трапився у неділю, 7 липня, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіція у Миколаївській області.
Як з'ясували правоохоронці, під час розпиття алкогольних напоїв між 40-річним потерпілим та його 50-річним знайомим виникла суперечка. У ході конфлікту старший із чоловіків схопив викрутку та завдав удару потерпілому в область живота.
Потерпілого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує.
Речові докази поліція вилучили та направили на експертне дослідження.
Того ж дня 50-річного зловмисника затримали. Раніше, він вже фігурував у справах про майнові злочини.
За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури йому оголошено про підозру у замаху на умисне вбивство (частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.
Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
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На Миколаївщині правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки завдав знайомому удару викруткою живота.
Інцидент трапився у неділю, 7 липня, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіція у Миколаївській області.
Як з'ясували правоохоронці, під час розпиття алкогольних напоїв між 40-річним потерпілим та його 50-річним знайомим виникла суперечка. У ході конфлікту старший із чоловіків схопив викрутку та завдав удару потерпілому в область живота.
Потерпілого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує.
Речові докази поліція вилучили та направили на експертне дослідження.
Того ж дня 50-річного зловмисника затримали. Раніше, він вже фігурував у справах про майнові злочини.
За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури йому оголошено про підозру у замаху на умисне вбивство (частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.
Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.