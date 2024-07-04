У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки завдав знайомому удару каменем по голові.
Інцидент трапився у середу, 3 липня, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіція у Миколаївській області.
За даними правоохоронців, між 42-річним потерпілим та його 30-річним знайомим раніше був конфлікт. Згодом між чоловіками знову виникла сварка, в ході якої правопорушник завдав знайомому удар каменем по голові.
З місця події чоловіка забрала швидка. Наразі його стан розцінюється як тяжкий.
У ході вжитих розшукових заходів правоохоронці встановили місцеперебування та затримали 30-річного зловмисника в порядку за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Речові докази поліція вилучили та направили на експертне дослідження.
Нині слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального Кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».
Санкцією якої передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком до восьми років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали та повідомили про підозру 31-річному мешканцю Первомайська, який конфліктував у місцевому магазині та вдарив викруткою продавчиню.
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У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки завдав знайомому удару каменем по голові.
Інцидент трапився у середу, 3 липня, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіція у Миколаївській області.
За даними правоохоронців, між 42-річним потерпілим та його 30-річним знайомим раніше був конфлікт. Згодом між чоловіками знову виникла сварка, в ході якої правопорушник завдав знайомому удар каменем по голові.
З місця події чоловіка забрала швидка. Наразі його стан розцінюється як тяжкий.
У ході вжитих розшукових заходів правоохоронці встановили місцеперебування та затримали 30-річного зловмисника в порядку за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Речові докази поліція вилучили та направили на експертне дослідження.
Нині слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального Кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».
Санкцією якої передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком до восьми років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали та повідомили про підозру 31-річному мешканцю Первомайська, який конфліктував у місцевому магазині та вдарив викруткою продавчиню.