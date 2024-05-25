Відключення світла, ілюстративне фото

У суботу, 25 травня, у Миколаївській області діятимуть ліміти для промислових та побутових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключення електроенергії будуть з 20:00 до 23:59.

«Відповідно, у випадку переліміту, відключення можливі для 3,4 черг (з 20:00), і для 5,6 (з 22:00)», – йдеться у повідомленні.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».