В Україні відбудуться планові відключення електроенергії, фото з відкритих джерел

У середу, 12 червня, стабілізаційні відключення триватимуть з 19:00 до 23:00, а не з 17:00, як було анонсовано раніше.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«За інформацією від «Укренерго», графіки будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00», - йдеться у повідомленні.

При зміні обставин енергетики повідомлять додатково.

Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почне працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.