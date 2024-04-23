Зруйнована від удару РФ телевежа у Харкові / Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Відновлення телевежі у Харкові, в яку російські окупанти влучили 22 квітня, можливе лише після завершення бойових дій.

Про це заявив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол в ефірі «Радіо Свобода».

— Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (телевежа — прим.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій, — зазначив він.

За його словами, фахівці оцінять можливість відбудови телевежі після розбору пошкодженої апаратури.

Відповідаючи на запитання про те, чи спеціально окупанти вдарили по телевежі, Іван Сокол зазначив, що це була спроба залякати мешканців міста.

— На мою особисту думку, це було залякування населення міста Харкова та найближчих населених пунктів. Уявіть собі, серед білого дня о 16:40 був завданий ракетний удар по вежі, яка є найвищим об’єктом у місті Харкові. Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області», — додав директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА.

Зруйнована від удару РФ телевежа у Харкові / Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов Зруйнована від удару РФ телевежа у Харкові / Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов Зруйнована від удару РФ телевежа у Харкові / Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Нагадаємо, у 2022 році, росіяни встановлювали міни-розтяжки по периметру території, на якій знаходиться Херсонський телецентр та телевежа.