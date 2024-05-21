У випущеній по Україні росіянами ракеті з КНДР виявили майже 300 іноземних компонентів. Фото: Олександр Рувін

Британський центр вивчення збройних конфліктів знайшов у ракеті північно-корейського виробництва, випущеній росіянами по Україні, 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва.

Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін.

Британський Центр вивчення збройних конфліктів (Conflict Armament Research, CAR) за результатами спільної роботи зі спеціалістами КНДІСЕ підготував звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет і ударних безпілотників.

«Так, лише в одному об'єкті, ідентифікованому як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети, вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо», — йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що імпортна мікроелектроніка є основою усіх типів російських ракет.

«Таким чином, висновки українських та іноземних експертів засвідчують важливість контролю за експортом комерційних електронних компонентів і водночас залежність країни-агресора Росії від чужих технологій», — зазначив Олександр Рувін.

Нагадаємо, дві з п’яти ракет, випущених вранці 7 лютого по Харкову, були вироблені в Північній Кореї.