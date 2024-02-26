Російська армія протягом вихідних здійснила ракетні удари по Запоріжжю та області, спричинивши значні руйнування та жертви серед мирного населення.
Атакували з авіації Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Малинівку, Роботине, застосували БпЛА по Вільнянську, Гуляйполю, Новоандріївці, били з артилерії та РСЗВ по інших населених пунктах Пологівського та Василівського районів, повідомили у Нацполіції Запорізької області.
«За дві доби військові РФ завдали 476 ударів по території Запорізької області, є постраждалі», — зазначили у поліції.
У Вільнянську внаслідок дронової атаки побиті приватні будинки, магазини, офісні приміщення, місцева бібліотека. В результаті ракетного удару по території Широківської громади пошкоджені паркан та будівлю фермерського господарства. У Таврійському, Оріхові, Гуляйполі та інших прифронтових населених пунктах знищені оселі мирного населення.
В результаті обстрілу Гуляйполя загинула 61-річна місцева мешканка, ще двох громадян, 71-річну жінку та 33-річного чоловіка, доставили до лікарні.
Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.
Загалом у ніч проти 25 лютого сили протиповітряної оборони збили 9 із 14 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.
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Російська армія протягом вихідних здійснила ракетні удари по Запоріжжю та області, спричинивши значні руйнування та жертви серед мирного населення.
Атакували з авіації Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Малинівку, Роботине, застосували БпЛА по Вільнянську, Гуляйполю, Новоандріївці, били з артилерії та РСЗВ по інших населених пунктах Пологівського та Василівського районів, повідомили у Нацполіції Запорізької області.
«За дві доби військові РФ завдали 476 ударів по території Запорізької області, є постраждалі», — зазначили у поліції.
У Вільнянську внаслідок дронової атаки побиті приватні будинки, магазини, офісні приміщення, місцева бібліотека. В результаті ракетного удару по території Широківської громади пошкоджені паркан та будівлю фермерського господарства. У Таврійському, Оріхові, Гуляйполі та інших прифронтових населених пунктах знищені оселі мирного населення.
В результаті обстрілу Гуляйполя загинула 61-річна місцева мешканка, ще двох громадян, 71-річну жінку та 33-річного чоловіка, доставили до лікарні.
Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.
Загалом у ніч проти 25 лютого сили протиповітряної оборони збили 9 із 14 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.