Обстріл Запорізької області 24-25 лютого / Фото: Нацполіція

Російська армія протягом вихідних здійснила ракетні удари по Запоріжжю та області, спричинивши значні руйнування та жертви серед мирного населення.

Атакували з авіації Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Малинівку, Роботине, застосували БпЛА по Вільнянську, Гуляйполю, Новоандріївці, били з артилерії та РСЗВ по інших населених пунктах Пологівського та Василівського районів, повідомили у Нацполіції Запорізької області.

«За дві доби військові РФ завдали 476 ударів по території Запорізької області, є постраждалі», — зазначили у поліції.

Обстріл Запорізької області 24-25 лютого / Фото: Нацполіція Обстріл Запорізької області 24-25 лютого / Фото: Нацполіція Обстріл Запорізької області 24-25 лютого / Фото: Нацполіція

У Вільнянську внаслідок дронової атаки побиті приватні будинки, магазини, офісні приміщення, місцева бібліотека. В результаті ракетного удару по території Широківської громади пошкоджені паркан та будівлю фермерського господарства. У Таврійському, Оріхові, Гуляйполі та інших прифронтових населених пунктах знищені оселі мирного населення.

В результаті обстрілу Гуляйполя загинула 61-річна місцева мешканка, ще двох громадян, 71-річну жінку та 33-річного чоловіка, доставили до лікарні.

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.

Загалом у ніч проти 25 лютого сили протиповітряної оборони збили 9 із 14 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.