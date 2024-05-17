РФ вбила понад 400 українських атлетів від початку великої війни, фото з відкритих джерел

456 українських спортсменів та тренерів загинули внаслідок російської агресії від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Як зазначив очільник міністерства Матвій Бідний в інтерв'ю Deutsche Welle, кількість загиблих та поранених спортсменів зростає майже щодня.

«Еліта українського спорту сьогодні зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність та наше майбутнє. Ми зазнаємо великих збитків. Буквально минулого тижня загинув двократний чемпіон Європи з важкої атлетики, він займав четверту позицію на Олімпіаді в Ріо», — підкреслив Матвій Бідний.

За даними очільника міністерства молоді та спорту, через російські атаки зруйновано понад 500 об'єктів спортивної та 100 об'єктів молодіжної інфраструктури в Україні.

Раніше повідомлялося, що під Херсоном, 5 червня, загинув миколаївський тренер і багаторазовий чемпіон з пауерліфтингу Олексій Слющенко, який захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується в Миколаївській області.