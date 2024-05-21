Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов

Російські війська завдали удару по Харкову безпілотниками вночі 21 травня, а згодом ще раз зранку — ракетами. Через атаку постраждали щонайменше 5 людей.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов

Зазначається, що перший обстріл стався після 2:00. Внаслідок атаки безпілотників загорілися 2 приватні будинки та гараж. Відомо про 4 постраждалих: 61-річного чоловіка та жінок 69 і 72 років. В усіх — гостра реакція на стрес, їм надали допомогу на місці.

Також росіяни влучили в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору: там минулося без пожежі. Ще один уламок дрона пошкодив мікроавтобус, який загорівся.

А вже зранку, близько 7:00, у Харкові знову було чутно вибухи. Цього разу росіяни атакували обʼєкт транспортної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждав 53-річний цивільний зазнав поранень.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.