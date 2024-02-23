Наслідки атаки РФ по Очакову, архівне фото: «НикВести»

Російські окупанти вчергове обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.

Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що учора, 22 лютого, о 08:12, 08:20 та 09:25 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та Очакову.

Також учора, 22 лютого, о 17:32, 19:07 та сьогодні вночі, 23 лютого, о 02:14 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади.

Окрім того, зранку, 23 лютого, о 04:55 ворог обстріляв з артилерії населений пункт Галицинівської громади.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.