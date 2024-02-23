Російські окупанти вчергове обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.
Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 22 лютого, о 08:12, 08:20 та 09:25 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та Очакову.
Також учора, 22 лютого, о 17:32, 19:07 та сьогодні вночі, 23 лютого, о 02:14 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади.
Окрім того, зранку, 23 лютого, о 04:55 ворог обстріляв з артилерії населений пункт Галицинівської громади.
Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.
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Російські окупанти вчергове обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.
Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 22 лютого, о 08:12, 08:20 та 09:25 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та Очакову.
Також учора, 22 лютого, о 17:32, 19:07 та сьогодні вночі, 23 лютого, о 02:14 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади.
Окрім того, зранку, 23 лютого, о 04:55 ворог обстріляв з артилерії населений пункт Галицинівської громади.
Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.