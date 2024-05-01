Сьогодні, 30 квітня, війська РФ обстріляли цивільну автівку та будинок у селищі Золочів на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, по селищу ворог сьогодні о 10:00 завдав ударів КАБами.
«Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років», — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, усі обставини зʼясовуються.
Також влучання зафіксували в Київському районі Харкова. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих.
Нагадаємо, протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.
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Сьогодні, 30 квітня, війська РФ обстріляли цивільну автівку та будинок у селищі Золочів на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, по селищу ворог сьогодні о 10:00 завдав ударів КАБами.
«Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років», — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, усі обставини зʼясовуються.
Також влучання зафіксували в Київському районі Харкова. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих.
Нагадаємо, протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.