Війська РФ 1 травня обстріляли Харківщину / Ілюстративне фото

Сьогодні, 30 квітня, війська РФ обстріляли цивільну автівку та будинок у селищі Золочів на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, по селищу ворог сьогодні о 10:00 завдав ударів КАБами.

«Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років», — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, усі обставини зʼясовуються.

Також влучання зафіксували в Київському районі Харкова. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих.

Нагадаємо, протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.