Місто Торецьк, фото з відкритих джерел

Зранку 29 липня війська РФ вдарили по Торецьку Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Щонайменше 3 людини загинули і 3 поранені — такі попередні наслідки обстрілів Торецька», — зазначив він.

За словами Вадима Філашкіна, усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані.

Крім того, одна людина загинула у Гродівці. Остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше.

Російські військові також обстріляли шахту у Донецькій області. На момент удару в ній перебувало 65 працівників.

Нагадаємо, що 28 липня, росіяни атакували Очаків в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV. В місті пошкоджено приватний будинок та мотоцикл.