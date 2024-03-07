В Миколаєві патрульні шукають водія, фото з відкритих джерел

Миколаївські патрульні розшукують водія, який на стоянці пошкодив автомобіль BMW 328І та поїхав з місця ДТП.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

За даними поліції, інцидент стався 1 березня, близько 16-ї години, на парковці магазину на проспекті Центральному, 259 (ТРЦ Південний Буг).

Так, невідомий автомобіль чорного кольору зіткнувся з білим BMW 328І. Після зіткнення порушник залишив місце пригоди.

Патрульні просять громадян, які мають будь-які відомості про вказану ДТП або місцезнаходження розшукуваного автомобіля, повідомити за телефонами: (063)996-65-05, (095)007-58-47, (0512)53-18-44, 102 або ж звернутись за адресою: вулиця Новозаводська 1Б/1, кабінет 113.

Нагадаємо, що нещодавно у Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.