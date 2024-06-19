PinchukArtCentre. Фото: Facebook

У музеї сучасного мистецтва PinchukArtCentre викрали твір мистецтва з діючої виставки. Однак через пару днів роботу повернули.

Про це йдеться на офіційній сторінці мистецького центру у Facebook.

Подія сталася 17 червня. Зазначається, що камери чітко зафіксували обличчя правопорушника. Керівництво галереї подало відповідне звернення в поліцію.

Яку саме картину було викрадено — не повідомляли. У центрі наголошують на відповідальності за крадіжку: згідно з частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу, злодію загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

А вже 19 червня роботу повернули в галерею.

«Ми раді повідомити, що викрадена художня робота поточної виставки повернута PinchukArtCentre. Інформацію про це передано до поліції. Наразі правоохоронці вирішуватимуть подальшу долю правопорушника. Деталі не розголошуються — ведеться слідство», — додали в PinchukArtCentre.

Нагадаємо, що картину українського художника продали за 300 тисяч доларів. Цей продаж встановив новий рекорд для сучасного українського мистецтва.