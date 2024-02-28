У Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка організовувала оборудки з одягом та спорядженням для однієї з бригад територіальної оборони міста. Одяг списували, вивозили із частини однієї з бригад ТрО столиці, а тоді продавали.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Правопорушники продавали крадений військовий одяг. Фото: ДБР

Зазначається, що до складу організованої злочинної групи входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.

За даними слідства, загалом зловмисники викрали бронежилети, шоломи, зимові й літні комплекти одягу та взуття на щонайменше 3,6 мільйона гривень. Вкрадене зберігали на імпровізованому складі в одному з київських гаражів.

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речей, які підозрювані хотіли згодом продати через інтернет. Для цього вони зрізали етикетки, які вказували, що майно належить ЗСУ.

Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 мільйони гривень. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.

Організатору оборудки та учасникам оборудки загрожує покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що жителя Миколаєва затримали за продажу автомобіля, який завезли в Україну в якості допомоги для військової частини.

Раніше, Національна поліція викрила діяльність організованої злочинної групи, яка, за інформацією слідства, торгувала автомобілями для Збройних сил України.