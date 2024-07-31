У Херсонській та Миколаївській областях виявили корупційну схему видачі водійських посвідчень, Ілюстрація: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонській та Миколаївській областях виявили корупційну схему видачі водійських посвідчень.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Зазначається, що посадовець ДСНС організував корупційну схему, залучивши до неї правоохоронців, працівників автошколи та сервісного центру. За гроші чиновники обіцяли людям швидке та безперешкодне отримання послуг.

«Оборудку налагодили за «сприяння» у безперешкодному та швидкому отриманні послуг, що надаються структурними підрозділами сервісних центрів МВС України у Херсонській та Миколаївській областях. За кожним учасником групи був закріплений окремий напрямок діяльності», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє прокуратура, вартість «послуги» залежала від «складності» питання та в середньому становила 20 тисяч гривень з особи, без урахування обов'язкових платежів. Крім того, злочинна група надавала свої послуги регіональним топчиновникам, їхнім родичам та знайомим.

Гроші, за які відбувалась «послуга» видачі водійських посвідчень, фото: Херсонська обласна прокуратура Гроші, за які відбувалась «послуга» видачі водійських посвідчень, фото: Херсонська обласна прокуратура Гроші, за які відбувалась «послуга» видачі водійських посвідчень, фото: Херсонська обласна прокуратура

«Переважно «допомагали» отримати громадянам посвідчення водія. Для цього користувалися зв'язками у ТСЦ, щоб ті успішно склали теоретичні і практичні іспити з подальшим оформленням та видачою документу», – зазначає прокуратура.

Під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено чорнові записи, бланки документів, печатки, штампи, гроші, мобільні телефони тощо.

«Оперативним шляхом на одній із банківських карток організатора схеми встановлено понад 200 надходжень коштів на загальну суму понад 760 тисяч гривень», – додали у пресслужбі.

Станом на 31 липня підозрюваним ще не обрали запобіжний захід. Слідчі дії тривають, зокрема правоохоронці встановлюють причетних.

Нагадаємо, у Херсонській області поліція затримали чоловіка, який знаходив боєприпаси на колишніх позиціях російських військ і продавав їх.