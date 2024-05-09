Вінничанина судитимуть за розбещення неповнолітньої. Фото з відкритих джерел

У Києві 35-річного вінничанина судитимуть за розбещення 15-річної дівчини. Затриманий знайшов її у соцмережах і намагався звабити, надсилаючи їй фото та відео інтимного характеру.

У телефоні зловмисника також виявили дитячу порнографію, повідомили у Київській міській прокуратурі,

У коментарі для «УП. Життя» речниця прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що чоловік знайомий з мамою потерпілої. Їхнє листування тривало добу.

— Він надсилав їй повідомлення з вечора і протягом усього наступного дня. Дівчинці це не подобалося і зрештою вона розповіла про це мамі. Мама звернулась до правоохоронних органів та написала заяву, – зазначила представниця пресслужби.

Також Ірина Винокурова зауважила, що фігуранта злочину не вперше притягують до кримінальної відповідальності.

— Раніше він відбував покарання за грабіж. Також відомо, що колись його намагалися покарати за згвалтування. Але з невідомих причин потерпіла тоді забрала свою заяву. Фактично його не засудили за це, — сказала речниця Київської міської прокуратури.

Наразі з постраждалою все добре.

— У психологічному плані з нею все в порядку. Вона свідома і розуміє, як діяти у таких ситуаціях. Завдяки цьому переписка не тривала довго, — пояснила Ірина Винокурова.

У прокуратурі кажуть, чоловіка судитимуть за частиною 1 статті 156 (вчинення розпусних дій щодо особи що не досягла 16-річного віку), частиною 2 статті 301 (надсилання зображень порнографічного характеру неповнолітній) та частиною 1 статті 301-1 (умисне зберігання та розповсюдження дитячої порнографії) Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув’язнення терміном до 6 років.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік, який намагався торкатися грудей малолітньої дівчинки та показував їй свій статевий орган, отримав три роки випробувального терміну.