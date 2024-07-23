Збір врожаю, ілюстративне фото з відкритих джерел

У 2024 році площі вирощування кавунів та динь у Миколаївській області збільшилися на 28% порівняно з попереднім роком.

Про це у відповідь на інформаційний запит кореспондентів Суспільного відповів Департамент агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації.

Крім того, у департаменті повідомили, що баштанні культури вирощують у кожному районі області.

«У 2024 році кавуни посіяли на площі 1550 гектарів, що на 20 відсотків більше порівняно з 2023 роком, а дині — на площі 691 гектар, що на вісім відсотків більше», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приблизно 80% площі посівів баштанних культур зосереджено в господарствах населення, а решта 20% — у сільськогосподарських підприємствах.

Нагадаємо, що цьогоріч у Миколаївській області планують обстежити 44 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. З початку року вибухотехніки вже обстежили 5 тисяч 96 гектарів, з яких розмінували 2 тисячі 99 гектарів.

Загалом, варто зазначити, що темпи цьогорічного обстеження перевищують показники минулого року, де в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тисячі гектарів сільгоспугідь. За підсумками чотирьох місяців 2024-го піротехніки вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно. Так, з початку 2024 року в Україні розмінували 108 тисяч гектарів сільгоспземель.