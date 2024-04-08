У неділю 7 квітня патрульні виявили у Миколаєві двох водіїв з підробленими посвідченнями.

Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.

За словами поліції, інспектори зупинили автомобіль Daewoo в Центральному районі міста за порушення швидкісного режиму. Під час складання адміністративних матеріалів, поліцейські помітили, що водійське посвідчення має ряд ознак підробки, а перевіривши його за допомогою баз даних, патрульні встановили, що посвідчення з такою серією та номером належить зовсім іншій людині.

Патрульні виявили водіїв з підробленими посвідченнями у Миколаєві / Фото: Патрульна поліція Патрульні виявили водіїв з підробленими посвідченнями у Миколаєві / Фото: Патрульна поліція

Другий випадок стався на вулиці Пограничній. Патрульні зупинили автомобіль Skoda за проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора. Інспектори у водія також помітили ряд характерних ознак підробки прав, а згідно баз даних такого посвідчення взагалі не існує.

Зазначається, що в обох випадках поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з 26 грудня 2023 року мають додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.