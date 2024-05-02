Від початку грудня 2023 року російські військові, ймовірно, стратили щонайменше 15 українських військовослужбовців під час спроби здатися в полон, і, можливо, ще шістьох, які здавалися або вже здалися в полон.

Про це йдеться повідомиленні Human Rights Watch.

Аналітики вивчали відео з дронів. Заступниця директора відділу криз і конфліктів наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення російські військові «скоїли багато жахливих воєнних злочинів».

Аналітики організації переглянули відеоі ймовірної страти без суду та слідства щонайменше 12 українських військових. У всіх цих випадках українські військовослужбовці демонстрували очевидний намір здатися в полон. Оскільки вони більше не брали участі в бойових діях, тобто вважалися особами, які вибули зі строю (hors de combat), відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та законів війни вони не могли бути об’єктом атаки.

Розслідування ще одного інциденту ґрунтувалося на інтерв’ю з українським військовим, відео якого виклали на одному з телеграм-каналів 16 лютого поточного року, а також на матеріалах медіа. За наявною інформацією, у цьому випадку росіяни стратили шістьох військовослужбовців, хоча обставини інциденту «були менш очевидними», ніж в інших випадках.

Фото: HRW

Правозахисники припускають, що випадки таких страт не є поодинокими. Автори звіту звернулись до російського міністра оборони Сергія Шойгу, аби він прокоментував випадки, але відповіді на звернення не отримали.

Нагадаємо, у Миколаєві щотижня проходять акції-нагадування про військовополонених ЗСУ.

Зокрема, у неділю, 18 лютого, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

Також 4 лютого у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.

До того ж, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що Україна 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів. 83 з них — нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що всі зусилля спрямовані на звільнення усіх військовополонених, у тому числі тих, хто потрапив в полон, прикриваючи відхід військ біля Авдіївки.