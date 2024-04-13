Правоохоронці затримали у Первомайську, що на Миколаївщині квартирного крадія. Чоловіка підозрюють у викраденні ювелірних виробів та інших цінних речей.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

11 квітня до поліції звернулася мешканка Первомайська та повідомила про те, що протягом дня з її квартири викрали ювелірні вироби – прикраси з золота та срібла.

Правоохоронці зʼясували, що 41-річний мешканець Запорізької області, який декілька місяців тому вийшов з вʼязниці, за допомогою відмички проник у квартиру та викрав цінні речі, які можна було непомітно винести.

«При особистому огляді у затриманого поліцейські виявили дві пари срібних сережок, саморобний пристрій для відкриття замків та мобільний телефон. У ході невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисника правоохоронці виявили дві пари золотих сережок та браслет, револьвер, які вилучили», — повідомили правоохоронці.

У Первомайську затримали підозрюваного у крадіжці. Фото: ГУНП у миколаївській області У Первомайську затримали підозрюваного у крадіжці. Фото: ГУНП у миколаївській області У Первомайську затримали підозрюваного у крадіжці. Фото: ГУНП у миколаївській області

Чоловіку повідомили про підозру у крадіжці в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

«Нині правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території районного центру та області», — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно мешканця Казанки, що на Миколаївщині, засудили на шість з половиною років за крадіжкумайже 370 тисяч гривень з банківської картки знайомого, на яку чоловік отримував виплати у зв’язку із зникненням безвісти сина-військового.