Ілюстраційне фото, берегова лінія міста Очаків

Російська армія вкотре обстріляла дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що зранку, 29 липня, о 09:09 та 09:41 ворог спрямував FPV-дрони по Куцурубській громаді.

Також, уночі, 29 липня, о 22:40, та сьогодні зранку, 30 липня, о 05:29, ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Нагадаємо, що в неділю, 28 липня, російські війська атакували місто Очаків в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV.