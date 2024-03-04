Обстріл Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

Росіяни знову обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Шевченківську.

Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що учора, 3 березня, о 08:58, 12:13, 13:48, 20:35 та сьогодні вночі, 4 березня, о 00:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади.

Також учора, 3 березня, о 10:01 та сьогодні вночі, 4 березня, о 00:16 та 01:28 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади.

Крім того, увечері, 3 березня, о 19:30 ворог завдав ракетного удару балістичною зброєю по відкритій території на околиці населеного пункту Шевченківської громади. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі сільськогосподарського підприємства.

Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.