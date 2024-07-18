Російський снаряд у Херсоні, архівне фото: Херсонська ОВА

Впродовж минулої доби російські війська атакували 16 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждали шість людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що під авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Кізомис, Придніпровське, Велетенське, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львове, Саблуківка, Червоне, Нововоронцовка, Гаврилівка та місто Херсон.

«Російські військові поцілили в сільгосппідприємство, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 22 приватні будинки», — йдеться у повідомленні.

Також через ворожу атаку пошкоджено господарчі споруди та автомобілі.

Нагадаємо, що під вечір 17 липня російська армія вчергове обстріляла територію Куцурубської громади у Миколаївській області дронами-камікадзе типу FPV.