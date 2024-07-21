Російський дрон, фото: росЗМІ

Російська армія зранку, 21 липня атакувала дроном-камікадзе жителя Новоберислава, що на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Як повідомляє ОВА, 48-річного чоловіка у важкому стані шпиталізували.

«У чоловіка зафіксували вибухову травму, поранення живота, тулуба, ніг та рук, а також перелом ребер і плеча»,— йдеться у повідомленні.

Наразі потерпілому надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що у ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Раніше повідомлялося, що вчора, 20 липня, росіяни обстрілювали Херсон і ще 17 населених пунктів області.