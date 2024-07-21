Російська армія зранку, 21 липня атакувала дроном-камікадзе жителя Новоберислава, що на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Як повідомляє ОВА, 48-річного чоловіка у важкому стані шпиталізували.
«У чоловіка зафіксували вибухову травму, поранення живота, тулуба, ніг та рук, а також перелом ребер і плеча»,— йдеться у повідомленні.
Наразі потерпілому надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, що у ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Раніше повідомлялося, що вчора, 20 липня, росіяни обстрілювали Херсон і ще 17 населених пунктів області.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
Російська армія зранку, 21 липня атакувала дроном-камікадзе жителя Новоберислава, що на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Як повідомляє ОВА, 48-річного чоловіка у важкому стані шпиталізували.
«У чоловіка зафіксували вибухову травму, поранення живота, тулуба, ніг та рук, а також перелом ребер і плеча»,— йдеться у повідомленні.
Наразі потерпілому надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, що у ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Раніше повідомлялося, що вчора, 20 липня, росіяни обстрілювали Херсон і ще 17 населених пунктів області.