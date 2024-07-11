Ворожий снаряд у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Вчора, 10 липня, росіяни атакували 21 населений пункт Херсонської області. Через атаку одна людина загинула, ще дві поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що під авіаударами опинилися Новокаїри, Станіслав, Широка Балка, Новодмитрівка, Урожайне, Федорівка, Інгулець, Берислав, Ясна Поляна, Чорнобаївка, Томина Балка, Кізомис, Понятівка, Тягинка, Токарівка, Нововознесенське, Гаврилівка, Урожайне, Антонівка, Ольгівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, агропромислові підприємства, житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

Також пошкоджено складське приміщення, господарська споруда та автомобілі.

Нагадаємо, як росіяни вдень 10 липня нанесли ракетного удару по місту Вознесенськ, що на Миколаївщині. Є постраждалі.