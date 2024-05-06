Російські війська 12 березня обстріляли Херсон / Фото з відкритих джерел

Росіяни знову атакували Херсонщину. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Інженерне, Садове, Антонівка, Веселе, Берислав, Качкарівка, Шляхове, Кізомис, Львове, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків», – написав він.

Нагадаємо, що за добу, з 5 по 6 травня, ворог тричі обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.