Наслідки попередніх обстрілів Херсонщини. Фото: Херсонська ОВА

Російські війська атакували 14 населених пунктів Херсонської області. Через ворожу атаку постраждала одна людина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Велетенське, Кізомис, Станіслав, Інженерне, Понятівка, Садове, Антонівка, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Миколаївка, Ольгівка, Львове і Херсон.

Внаслідок атаки пошкоджені 12 багатоповерхівок та 54 приватні будинки.

«Зафіксовані влучання в об'єкти критичної і транспортної інфраструктури, адмінбудівлю, поштове відділення, об'єкти промисловості та газогони. Також пошкоджені господарчі споруди, складське приміщення, гаражі, спецтехніка і приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.