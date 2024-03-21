Обстріл Херсонської області, архівне фото з відкритих джерел

Внаслідок російської атаки на Херсонщині четверо людей отримали поранення. Армія РФ пошкодила 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, що були зафіксовані влучання в навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, господарську споруду та автомобіль.

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Берислав, Гаврилівку, Червоний Маяк, Золоту Балку, Осокорівку, Тягинку, Зимівник, Томину Балку, Кізомис, Козацьке та місто Херсон.

Нагадаємо, що за добу, з 20 по 21 березня, ворог чотири рази обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.