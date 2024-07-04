Знищення російської гармати, що обстрілювала Миколаївщину. Скриншот з відео

У середу, 3 липня, військові моряки за допомогою дронів виявили та знищили ворожу гармату, яка обстрілювала Миколаївську область.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗС України.

Зазначається, що повітряна розвідка одного з підрозділів ВМС ЗС України виявила розрахунок ворожої гармати, який обстрілював населений пункт на узбережжі Дніпро-Бузького лиману.

Під час дорозвідки артилерійську установку було ідентифіковано як гармату Д-30 калібру 122 міліметрів.

«Військові моряки відпрацювали по ворожій вогневій позиції FPV-дронами. У результаті влучань відбулася детонація боєкомплекту, що знаходились біля гармати», — йдеться у повідомленні.

Окрім знищеної артилерійської установки спалахнули лісосмуги, де росіяни обладнали бліндажі, оборонні споруди та місця зберігання боєприпасів, додали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.

Раніше повідомлялось, що миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.