Робота ППО. Ілюстративне фото: Associated Press

Уночі, над Україною силами протиповітряної оборони збито 7 ударних БПЛА.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

«У ніч на 1 серпня 2024 року противник ударив балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області (РФ) та Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (Крим), Курськ (РФ)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові збили 7 ударних БПЛА у межах Київської, Полтавської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Ілюстрація: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, 31 липня, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. У столиці та на підступах до міста знищили понад 30 дронів.