Уночі, над Україною силами протиповітряної оборони збито 7 ударних БПЛА.
Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.
«У ніч на 1 серпня 2024 року противник ударив балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області (РФ) та Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (Крим), Курськ (РФ)», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військові збили 7 ударних БПЛА у межах Київської, Полтавської, Херсонської та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, 31 липня, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. У столиці та на підступах до міста знищили понад 30 дронів.
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Уночі, над Україною силами протиповітряної оборони збито 7 ударних БПЛА.
Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.
«У ніч на 1 серпня 2024 року противник ударив балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області (РФ) та Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (Крим), Курськ (РФ)», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військові збили 7 ударних БПЛА у межах Київської, Полтавської, Херсонської та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, 31 липня, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. У столиці та на підступах до міста знищили понад 30 дронів.