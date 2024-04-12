Військовий РФ, якого підозрюють в катуванні жителів Кінбурну / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю РФ, який під час окупації Кінбурнського півострова, надавав накази на затримання місцевих жителів, яких в подальшому вивозили на сусідню територію окупованої Херсонщини та піддавали катуванню.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 серпня 2022 року командир артилерійського взводу козачої бригади «Дон» незаконного збройного формування (НЗФ) РФ разом з іншими невстановленими окупантами приїхали до будинку мешканця села Василівка. Вони зайшли до будинку, мотузками та ганчірками замотали чоловікові голову, звʼязали руки та посадили у кузов КамАЗа. Далі його вивезли на територію окупованої частини Херсонської області, де утримували щонайменше сім днів. За час полону чоловіка катували. Згодом його вивезли до району Херсона, де викинули частково роздягненим, без документів та одягу.

Зазначається, що на початку вересня 2022 року підозрюваний приїхав до будинку місцевої мешканки, знову наказав групі підлеглих окупантів надіти на жінку кайданки. Їй замотали голову рушником та повезли до одного з будинків у селі Покровка. Там її вночі прикували наручниками до стільця, а вранці завантажили в багажник легковика і вивезли на Херсонщину. Її ще сім днів тримали без їжі й води та погрожували. Через деякий час її завантажили в автомобіль та викинули біля села Покровка.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

Нагадаємо, російські військові викрали і утримували у тривалому полоні щонайменше десятьох цивільних на Кінбурнській косі. Троє місцевих жителів повернулися з полону, переживши катування.

Першими окупантами Кінбурнського півострову стали російські гвардійці. Разом з ФСБ вони намагалися знайти тих, хто допомагає українським військовим, має родичів, які служать, або ж може шкодити загарбницькому режиму.

Журналісти проаналізували інформацію з відкритих джерел, а також свідчення очевидців і українських військових. Згідно з ними, жителів коси викрадали «донські» російські гвардійці та окупанти з казачої бригади «Дон»