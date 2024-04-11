У селі Весняне, що на Миколаївщині чоловік відібрав телефон у чоловіка. Поліцейські оперативно розшукали та затримали грабіжника.
Про це повідомила поліція у Миколаївської області.
Як відомо, правопорушникник вкрав мобільний телефон у чоловіка, який йшов по узбіччю дороги. Він попросив телефон, щоб нібито терміново подзвонити, а потім, коли чоловік дав йому телефон, втік.
Зі слів правоохоронців, затримали зловмисника на одному із ринків Миколаєва. Чоловік саме намагався продати відібраний смартфон.
Згодом, поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявися 35-річний житель Баштанського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Зі слів затриманого, він приїхав до обласного центру з метою заробітку.
Нині слідчі відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». я.
За вчинення пограбування в умовах воєнного стану йому загрожує до десяти років ув’язнення.Нагадаємо, що миколаївські правоохоронці затримали трьох осіб, які пограбували чоловіка та влаштували відпочинок за його кошти.
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У селі Весняне, що на Миколаївщині чоловік відібрав телефон у чоловіка. Поліцейські оперативно розшукали та затримали грабіжника.
Про це повідомила поліція у Миколаївської області.
Як відомо, правопорушникник вкрав мобільний телефон у чоловіка, який йшов по узбіччю дороги. Він попросив телефон, щоб нібито терміново подзвонити, а потім, коли чоловік дав йому телефон, втік.
Зі слів правоохоронців, затримали зловмисника на одному із ринків Миколаєва. Чоловік саме намагався продати відібраний смартфон.
Згодом, поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявися 35-річний житель Баштанського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Зі слів затриманого, він приїхав до обласного центру з метою заробітку.
Нині слідчі відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». я.
За вчинення пограбування в умовах воєнного стану йому загрожує до десяти років ув’язнення.Нагадаємо, що миколаївські правоохоронці затримали трьох осіб, які пограбували чоловіка та влаштували відпочинок за його кошти.