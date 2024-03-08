Банди взяли штурмом в'язницю в Порт-о-Пренсе. Фото CNN.

Уряд Гаїті продовжив дію надзвичайного стану і комендантської години в нічний час до 3 квітня.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Патрік Мішель Буавер опублікував відповідне комюніке, повідомляє Euronews.

У період надзвичайного стану усі публічні демонстрації заборонені, а порушників затримуватимуть.

Влада вдалася до надзвичайних заходів, щоб протистояти банді «G9 і сім’я». Глава банди Джиммі Шерізьє прагне примусити прем’єр-міністра піти у відставку.

Зазначається, що протягом четверга 7 березня у деяких районах столиці Порт-о-Пренса лунали постріли, проте в інших відновився спокій, низка магазинів і банків знову працюють, хоч і за обмеженим графіком.

При цьому група маніфестантів, незважаючи на надзвичайний стан, пройшлась маршем вулицями столиці, вимагаючи зміни лідерів у країні.

Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі зараз перебуває в Пуерто-Рико, де його літак сів після того, як йому заборонили приземлятися в сусідній Домініканській Республіці.

Нагадаємо, 1 березня в кількох районах столиці Гаїті Порт-о-Пренс сталася стрілянина. Унаслідок дій бандитських груп сотні ув’язнених втекли з Національної в’язниці Гаїті у столиці Порт-о-Пренс.

Штурм в'язниці стався ввечері в суботу, через два дні після того, як гаїтянський прем'єр-міністр Аріель Анрі вирушив до Кенії домовлятися про розміщення на Гаїті міжнародного контингенту для боротьби з бандитизмом, а один із ватажків бандитів, колишній поліцейський Джиммі Шериз'є на прізвисько Барбекю, оголосив прем'єру війну.