Обстріл Херсонщини, фото з відкритих джерел

Вчора, 6 березня, російська армія накрила вогнем Херсон.Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Берислав, Веселе, Львове, Дудчани, Михайлівку, Велетенське, Антонівку, Садове, Станіслав, Новоберислав та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 16 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено вищий навчальний заклад, газогін та автомобіль. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури та складське приміщення.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області.