Російська армія завдавала ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини. Внаслідок атаки поранено шість залізничників.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Як зазначається, під час прильотів працівники перебували «Укрзалізниці» в укритті.
Однак, за попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надали медичну допомогу.
Наразі поїзди продовжують курсувати за графіком.
Нагадаємо, що у Харківській області евакуювали вже 10 тисяч 980 людей із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.
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Російська армія завдавала ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини. Внаслідок атаки поранено шість залізничників.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Як зазначається, під час прильотів працівники перебували «Укрзалізниці» в укритті.
Однак, за попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надали медичну допомогу.
Наразі поїзди продовжують курсувати за графіком.
Нагадаємо, що у Харківській області евакуювали вже 10 тисяч 980 людей із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.