Російська армія завдавала ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини. Внаслідок атаки поранено шість залізничників.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Як зазначається, під час прильотів працівники перебували «Укрзалізниці» в укритті.

Однак, за попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надали медичну допомогу.

Наразі поїзди продовжують курсувати за графіком.

Нагадаємо, що у Харківській області евакуювали вже 10 тисяч 980 людей із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.