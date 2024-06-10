Внаслідок російських обстрілів 9 червня в Херсонській області поранень зазнали двоє людей.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Іванівка, Олександрівка, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівка, Республіканець та Херсон.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська знову вдарили по території Миколаївської області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Внаслідок російських обстрілів 9 червня в Херсонській області поранень зазнали двоє людей.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Іванівка, Олександрівка, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівка, Республіканець та Херсон.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська знову вдарили по території Миколаївської області.