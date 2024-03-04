Херсонська лікарня після обстрілів, архівне фото з відкритих джерел

Росіяни вчергове атакували Херсонщину. Внаслідок російської агресії одна людина загинула.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, минулої доби ворог обстрілював Садове, Велетенське, Кізомис, Понятівку, Антонівку, Степанівку, Зеленівку, Берислав, Михайлівку, Дудчани, Томину Балку, Саблуківку, Качкарівку, Козацьке, Веселе і місто Херсон.

«Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 9 багатоповерхівок і 16 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено адміністративні будівлі», — додав Олександр Прокудін.

Крім того, через ворожі атаки були влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарські будівлі.

Нагадаємо, що росіяни знову обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Шевченківську.