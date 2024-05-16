Наслідки обстрілу росіянами населених пунктів Бериславського району Херсонської області / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Росіяни сьогодні, 16 травня, обстріляли один з населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Як зазначається, вдень 16 травня армія РФ обстріляла один з населених пунктів Бериславського району. За попередніми даними, внаслідок вибухів снарядів одна людина загинула, ще четверо місцевих жителів дістали поранень, трьох з них госпіталізували. Також пошкоджені житлові будинки й автотранспорт.

Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворог завдав авіаудару по селу Високе.

Унаслідок «прильотів» пошкоджено магазин, два приватні будинки та автомобіль.

Як зазначив Олександр Прокудін, постраждали пʼятеро людей.

Одному із загиблих орієнтовно було 45 років. Ще один чоловік, 39 років, дістав вибухову травму, поранення ока та передпліччя.

У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження. Повідомляється, що медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

Наслідки обстрілу росіянами населених пунктів Бериславського району Херсонської області / Фото: Херсонська ОВА Наслідки обстрілу росіянами населених пунктів Бериславського району Херсонської області / Фото: Херсонська ОВА Наслідки обстрілу росіянами населених пунктів Бериславського району Херсонської області / Фото: Херсонська ОВА

Також вдень 15 травня російська армія з авіації вдарила по Центральному району Херсона, внаслідок чого постраждали 11 людей.

Згодом в Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок удару росіян авіабомбами по Херсону 15 травня постраждало 19 людей.

Нагадаємо, вдень 15 травня, близько 11:35, Миколаїв зазнав ракетної атаки. Внаслідок влучання у об’єкт цивільної інфраструктури відбулась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей — медична допомога надана амбулаторно.