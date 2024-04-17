Обстріл Чернігова, 17 квітня, 2024 року. Фото: ДСНС

У Чернігові триває пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. Наразі шістьох осіб вважають безвісти зниклими.

Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської обласної поліції.

«Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих людей, травмовано 61 особу, з них троє дітей. Є інформація про шістьох зниклих безвісти громадян», — йдеться у повідомленні.

Наразі поліціянти та рятувальники надають допомогу потерпілим, з постраждалими також працюють психологи.

У поліції зазначили, що під ворожим ударом опинилися 16 багатоповерхівок, об'єкти соціальної інфраструктури, будівля вищого навчального закладу та лікарня.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки РФ на Чернігів у місті пошкоджені житлові будинки, лікарня, та заклад вищої освіти. Вже відомо про близько 60 потерпілих, серед яких діти.