Внаслідок ракетного удару РФ по Одесі постраждала дитина / Фото для ілюстрації

Під час ракетної атаки на Одесу сили ППО збили дві ворожі цілі. Внаслідок падіння уламків травмовано дитину.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

«Російські війська продовжують ракетний терор Одещини. По Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував 2 керовані авіаційні ракети. Силами протиповітряної оборони обидві цілі було збито», — йдеться в повідомленні.

В деяких районах Одеси зафіксовали падіння уламків. Також Олег Кіпер повідомив про травмовану 15-річну дівчину, її госпіталізцвали. Наслідки атаки уточнюються.

Згодом, він додав, що травмовані троє людей.

«За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них — діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Усі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає», — повідомив Олег Кіпер.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних БпЛА типу Shahed-136/131.