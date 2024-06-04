Вночі 4 червня російські війська атакували територію України двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та чотирма дронами (тип безпілотників встановлюється).
Силам ППО вдалося збити чотири повітряні цілі, повідомили у Повітряних Силах.
Так, ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму.
«Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині», — йдеться в повідомленні.
Згодом, близько до опівночі, російсько-окупаційні війська застосовували чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку.
«Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно», — пишуть у Повітряних Силах.
Нагадаємо, що внаслідок падіння уламків ракет у Дніпрі пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа і є постраждалі. Поранення отримали шестеро людей.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Вночі 4 червня російські війська атакували територію України двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та чотирма дронами (тип безпілотників встановлюється).
Силам ППО вдалося збити чотири повітряні цілі, повідомили у Повітряних Силах.
Так, ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму.
«Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині», — йдеться в повідомленні.
Згодом, близько до опівночі, російсько-окупаційні війська застосовували чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку.
«Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно», — пишуть у Повітряних Силах.
Нагадаємо, що внаслідок падіння уламків ракет у Дніпрі пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа і є постраждалі. Поранення отримали шестеро людей.