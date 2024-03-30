В ніч на 30 березня сили протиповітряної оборони знищили у небі дев’ять російських дронів.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Усього було зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131» — дев’ять із них знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України. Безпілотники збили у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Також вночі ворог вдарив по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками з окупованого Крим.
Інформації про можливі влучання та постраждалих не надходило.
Нагадаємо, як над Миколаївщиною збили російський ударний безпілотник «Ланцет».
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В ніч на 30 березня сили протиповітряної оборони знищили у небі дев’ять російських дронів.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Усього було зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131» — дев’ять із них знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України. Безпілотники збили у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Також вночі ворог вдарив по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками з окупованого Крим.
Інформації про можливі влучання та постраждалих не надходило.
Нагадаємо, як над Миколаївщиною збили російський ударний безпілотник «Ланцет».