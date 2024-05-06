Вночі 6 травня російські загарбники випустили 13 ударних безпілотників по Україні. 12 з них знищили сили протиповітряної оборони країни.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти атакували 13-ма ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» з північного напрямку. Район пусків – Курська область РФ.

Фото: Повітряні Сили ЗСУ

«В результаті бойової роботи знищено 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Сумській МВС, у зв'язку з масованою атакою шахедів на Суми, об'єкти критичної інфраструктури були переведені на резервне живлення. Також у місті були розгорнуті пункти незламності.

Нагадаємо, у ніч проти 5 травня росіяни атакували Україну з північного та південного напрямків 24 ударними безпілотниками «Shahed-131/136». Силам ППО вдалося знищити 23 ударних безпілотники над Харківською, Херсонською та Дніпропетровською областями